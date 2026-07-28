Часть переписок с чатботом Claude оказалась в открытом доступе через поиск Google

Опубликовано 28 июля 2026, 19:101 мин.
Часть переписок с чатботом Claude оказалась в открытом доступе через поиск GoogleТакой «грешок» замечен не только за ними
На днях пользователи заметили, что большая часть чатов с ИИ Claude «лежит» в поисковой выдаче Google. Среди них нашли медкарты, внутренние документы компаний, имена и телефоны детей. Проблема связана с функцией «поделиться чатом».
© Anthropic
Она создаёт ссылку, которая по умолчанию доступна всем, у кого есть этот адрес. Интерфейс чатбота, справедливости ради, предупреждает об этом.
Anthropic в ответ на находку заявила, что ссылки попадают в поиск только если их «где-то опубликовали». Если же ссылку отправили лично, она якобы не индексируется. В Google в свою очередь пояснили, что не контролируют, какие страницы становятся публичными.
«Проблему» быстро устранили. Поиск теперь так просто ссылки не выдает.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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