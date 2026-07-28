Часть переписок с чатботом Claude оказалась в открытом доступе через поиск Google

Anthropic в ответ на находку заявила, что ссылки попадают в поиск только если их «где-то опубликовали». Если же ссылку отправили лично, она якобы не индексируется. В Google в свою очередь пояснили, что не контролируют, какие страницы становятся публичными.

«Проблему» быстро устранили. Поиск теперь так просто ссылки не выдает.