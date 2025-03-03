Часть пользователей раскритиковала дизайн Apple Mail в iOS 18: как вернуть старый

Опубликовано 03 марта 2025, 09:001 мин.
Часть пользователей раскритиковала дизайн Apple Mail в iOS 18: как вернуть старыйЕсли вы из их числа
Приложение Apple Mail получило серьезный редизайн в iOS 18, добавив такие категории, как «Основные» и «Акции», а также фотографии контактов для отправителей. Хотя некоторым пользователям эти изменения нравятся, многие находят их «запутанными или загроможденными».
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Если вам больше нравится старый вид, вы можете вернуться к нему:
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Откройте приложение «Почта».
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Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.
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Выберите «Вид списка» вместо «Категории».
Это восстановит прежний вид папки «Входящие», но фотографии контактов все равно будут отображаться. Чтобы удалить их:
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Откройте приложение «Настройки».
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Прокрутите вниз и выберите «Почта».
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В разделе «Список сообщений» отключите «Показывать фотографии контактов».
Но можно и не обновляться. Но лучше не надо.