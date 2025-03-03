Часть пользователей раскритиковала дизайн Apple Mail в iOS 18: как вернуть старый

Если вам больше нравится старый вид, вы можете вернуться к нему:

Откройте приложение «Почта».

Нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу.

Выберите «Вид списка» вместо «Категории».

Это восстановит прежний вид папки «Входящие», но фотографии контактов все равно будут отображаться. Чтобы удалить их:

Откройте приложение «Настройки».

Прокрутите вниз и выберите «Почта».

В разделе «Список сообщений» отключите «Показывать фотографии контактов».

Но можно и не обновляться. Но лучше не надо.