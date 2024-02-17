Бывшему президенту США будет принадлежать значительная доля в объединенной компании, которая оценивается примерно в 4 миллиарда долларов, исходя из текущих цен на акции. Это означает, что ему будет принадлежать более 58% акций и более 78 миллионов акций. Новость привела к тому, что акции SPAC, DWAC, сначала взлетели на 30%, но затем скорректировались и закрылись с 15%-ным приростом.

Несмотря на оценку в 7 миллиардов долларов, у Truth Social сравнительно небольшая база пользователей — менее 1 миллиона. Это ставит под сомнение ее долгосрочную устойчивость, особенно учитывая, что сообщения Трампа легко доступны на других платформах.