Часы Google Pixel первого поколения застряли со старым шрифтом

Опубликовано 18 ноября 2024, 00:001 мин.
Часы Google Pixel первого поколения застряли со старым шрифтомRoboto после обновления Wear OS 5
Часы Pixel первого поколения продолжают использовать устаревший шрифт Roboto даже после ноябрьского обновления Wear OS 5. Хотя обновление устранило проблему «окирпичивания для некоторых пользователей, оно не решило неожиданный переход с Google Sans на Roboto, впервые обнаруженный в сентябре.
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Roboto, шрифт Android начала 2010-х годов, выглядит «менее современно» по сравнению со «стильным» Google Sans, пишут СМИ. Несоответствие заметно на всех экранах: от цифровой клавиатуры экрана блокировки до интерфейсов приложений. Различия в таких символах, как буква «G» и цифры, ещё больше подчёркивают проблему.
Хотя изменение не влияет на функциональность, многие пользователи считают шрифт «неприятным», особенно при переключении между Pixel Watch и телефоном.
Google пока не подтвердила, является ли это багом или намеренным изменением.