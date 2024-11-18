Часы Google Pixel первого поколения застряли со старым шрифтом

Roboto, шрифт Android начала 2010-х годов, выглядит «менее современно» по сравнению со «стильным» Google Sans, пишут СМИ. Несоответствие заметно на всех экранах: от цифровой клавиатуры экрана блокировки до интерфейсов приложений. Различия в таких символах, как буква «G» и цифры, ещё больше подчёркивают проблему.

Хотя изменение не влияет на функциональность, многие пользователи считают шрифт «неприятным», особенно при переключении между Pixel Watch и телефоном.

Google пока не подтвердила, является ли это багом или намеренным изменением.