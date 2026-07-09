Часы Huawei научатся управлять умным домом с обновлением до HarmonyOS 7

После перехода на HarmonyOS 7 владельцы часов смогут прямо с них включать и выключать лампы, регулировать яркость света, управлять умными колонками, а также добавлять в управление розетки, адаптеры и др.

Кроме того, обновление добавит готовые настройки, которые автоматически меняют поведение часов в зависимости от занятия пользователя. К примеру, во время тренировки часы будут показывать другой циферблат с нужными данными и «по-особому» присылать уведомления.

Полный список изменений станет ясен после официального анонса HarmonyOS 7.