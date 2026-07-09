Часы Huawei научатся управлять умным домом с обновлением до HarmonyOS 7

Опубликовано 09 июля 2026, 09:331 мин.
Часы Huawei научатся управлять умным домом с обновлением до HarmonyOS 7Релиз не сейчас, но скоро
Huawei HarmonyOS 7, чья презентация ещё впереди, получит полезные обновление для умного дома. Так, часами компании дадут управлять устройствами умного дома, пишут СМИ. Раньше такая возможность была только у смартфонов Huawei.
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После перехода на HarmonyOS 7 владельцы часов смогут прямо с них включать и выключать лампы, регулировать яркость света, управлять умными колонками, а также добавлять в управление розетки, адаптеры и др.
Кроме того, обновление добавит готовые настройки, которые автоматически меняют поведение часов в зависимости от занятия пользователя. К примеру, во время тренировки часы будут показывать другой циферблат с нужными данными и «по-особому» присылать уведомления.
Полный список изменений станет ясен после официального анонса HarmonyOS 7.
Источник:huaweicentral
Автор:Максим Многословный
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