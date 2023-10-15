Часы Pixel Watch 2 научили делать скриншоты физической кнопкой

Ранее для создания скриншотов использовалось исключительно программное обеспечение, и пользователям приходилось переходить в приложение на телефоне, чтобы сделать снимок экрана, что было неудобно.

Часы серии Galaxy Watch, например, предлагают удобный подход, позволяя пользователям делать скриншоты, одновременно нажимая обе боковые кнопки на часах, при этом полученное изображение автоматически загружается в Google Photos. В часах Pixel Watch 2 применен аналогичный подход, позволяющий делать скриншоты при одновременном нажатии заводной головки и «кнопки recents». Однако пользователям по-прежнему необходимо вручную загружать скриншот в такие приложения, как Google Photos.