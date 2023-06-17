Чат-ботом с ИИ Microsoft стало легче пользоваться: обновление для iOS

Чат-ботом с ИИ Microsoft стало легче пользоваться: обновление для iOSПриложение бесплатное
Компания Microsoft расширила доступность поисковика Bing с ча-тботом ChatGPT от OpenAI. Теперь на iOS появились новые виджеты, «предоставляемые» самим приложением. Так что, чтобы воспользоваться возможностями нейросети, можно не заходить в само приложение.
В последнем обновлении появились два новых виджета для главного экрана iPhone, которые предоставляют пользователям удобный ярлык для запуска чата с Bing Chat, чат-ботом Microsoft на базе GPT.
Изначально доступные только на Android, эти виджеты теперь позволяют пользователям iOS быстро получить доступ к функции чата одним нажатием.
В обновлении также расширена поддержка распознавания голоса и преобразования текста в речь для нескольких языков, включая арабский, чешский, греческий, итальянский, португальский, турецкий и украинский. Кроме того, улучшена работа кнопки голосового ввода.
Приложение Bing можно бесплатно загрузить из App Store, оно совместимо с iPhone и iPad под управлением iOS 14 или более поздней версии.