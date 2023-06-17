Чат-ботом с ИИ Microsoft стало легче пользоваться: обновление для iOS

В последнем обновлении появились два новых виджета для главного экрана iPhone, которые предоставляют пользователям удобный ярлык для запуска чата с Bing Chat, чат-ботом Microsoft на базе GPT.

Изначально доступные только на Android, эти виджеты теперь позволяют пользователям iOS быстро получить доступ к функции чата одним нажатием.