Чат-боты с ИИ начали направлять пользователей на нелегальные сайты казино

Журналисты протестировали несколько известных систем. В исследовании участвовали инструменты OpenAI, Google, Microsoft и xAI. Журналисты задавали чат-ботам вопросы об онлайн-казино и правилах азартных игр.

Во многих случаях системы выдавали списки сайтов для ставок, которые работают без лицензии и находятся за пределами регулирования стран, откуда проводилось исследование. Некоторые боты давали советы, как пользоваться такими сайтами.

Иногда боты и вовсю нахваливали такие сайты: большие бонусы, быстрые выплаты или возможность использовать криптовалюту.