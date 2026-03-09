Опубликовано 09 марта 2026, 17:011 мин.
Чат-боты с ИИ начали направлять пользователей на нелегальные сайты казино«За руку» поймали несколько моделей
Недавнее расследование показало, что популярные ИИ-чат-боты, такие как ChatGPT и Gemini, иногда могут «случайно» направлять пользователей на сайты нелегальных онлайн-казино.
Журналисты протестировали несколько известных систем. В исследовании участвовали инструменты OpenAI, Google, Microsoft и xAI. Журналисты задавали чат-ботам вопросы об онлайн-казино и правилах азартных игр.
Во многих случаях системы выдавали списки сайтов для ставок, которые работают без лицензии и находятся за пределами регулирования стран, откуда проводилось исследование. Некоторые боты давали советы, как пользоваться такими сайтами.
Иногда боты и вовсю нахваливали такие сайты: большие бонусы, быстрые выплаты или возможность использовать криптовалюту.