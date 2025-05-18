ChatGPT будет записывать и обобщать ваши созвоны

Новая функция позволит пользователям записывать аудио, а затем автоматически преобразовывать его в текст (транскрипцию) и создавать краткое содержание обсуждений. Это удобно для встреч, мозговых штурмов или фиксации идей, особенно на мобильных устройствах, пишут аналитики. В отличие от Microsoft Teams, функция будет работать внутри приложения ChatGPT, без интеграции с другими платформами, такими как Zoom.

Пока OpenAI не анонсировала функцию официально, но её появление может упростить работу людям, которым нужно быстро обрабатывать большие объёмы информации.