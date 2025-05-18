ChatGPT будет записывать и обобщать ваши созвоны

Опубликовано 18 мая 2025, 22:301 мин.
ChatGPT будет записывать и обобщать ваши созвоныСкоро сможет
OpenAI готовит обновление для ChatGPT, которое позволит записывать, транскрибировать и обобщать созвоны в реальном времени. Об этом сообщает BleepingComputer, ссылаясь на обнаруженные в коде последней версии мобильного приложения ChatGPT подсказки о новой функции «Record». Эта разработка может стать серьёзным конкурентом для Microsoft Teams, где уже используется ИИ-помощник Copilot для схожих задач.
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Новая функция позволит пользователям записывать аудио, а затем автоматически преобразовывать его в текст (транскрипцию) и создавать краткое содержание обсуждений. Это удобно для встреч, мозговых штурмов или фиксации идей, особенно на мобильных устройствах, пишут аналитики. В отличие от Microsoft Teams, функция будет работать внутри приложения ChatGPT, без интеграции с другими платформами, такими как Zoom.
Пока OpenAI не анонсировала функцию официально, но её появление может упростить работу людям, которым нужно быстро обрабатывать большие объёмы информации.