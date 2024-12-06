ChatGPT достиг 300 млн пользователей в неделю и 1 млрд сообщений ежедневно

Альтман также поделился, что ChatGPT ежедневно обрабатывает более 1 миллиарда сообщений. С момента запуска в 2022 году чатбот стремительно развивался благодаря регулярным обновлениям, включая недавний инструмент поиска на основе ИИ и новый интерфейс для редактирования кода.

Apple скоро интегрирует ChatGPT в Siri в рамках бета-версии iOS 18.2, что может еще больше расширить базу пользователей.