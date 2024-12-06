ChatGPT достиг 300 млн пользователей в неделю и 1 млрд сообщений ежедневно

Опубликовано 06 декабря 2024, 04:301 мин.
ChatGPT достиг 300 млн пользователей в неделю и 1 млрд сообщений ежедневноО таком компания раньше могла лишь мечтать
У ChatGPT теперь более 300 миллионов еженедельных пользователей, сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на саммите DealBook. Это событие произошло всего через несколько месяцев после того, как в августе чат-бот с ИИ достиг 200 миллионов еженедельных пользователей.
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Альтман также поделился, что ChatGPT ежедневно обрабатывает более 1 миллиарда сообщений. С момента запуска в 2022 году чатбот стремительно развивался благодаря регулярным обновлениям, включая недавний инструмент поиска на основе ИИ и новый интерфейс для редактирования кода.
Apple скоро интегрирует ChatGPT в Siri в рамках бета-версии iOS 18.2, что может еще больше расширить базу пользователей.