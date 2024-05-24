ChatGPT ИИ-ассистент закрепился на Mac, включая интеграцию с «горячими клавишами»

На этом волшебство не заканчивается. Как и на iOS, ChatGPT на Mac работает с приложением Apple Shortcuts. Это открывает возможности для автоматизации задач и интеграции возможностей ChatGPT в ваш рабочий процесс, отмечает компания.

Особого упоминания заслуживают две встроенные горячие клавиши: «Спросить ChatGPT» и «Начать голосовой разговор с ChatGPT». Если первый вариант лучше всего подходит для быстрого текстового взаимодействия, то полноценный разговор уже нужен для затяжных бесед, либо избавления от «одиночества». Русский, кстати, ассистент понимает.

Назначив сочетание клавиш (например, Control + Space) и добавив его в строку меню, вы сможете запускать голосовые разговоры с ChatGPT в любое время, даже когда само приложение закрыто. Таким образом, ChatGPT превращается в мощного ИИ-помощника на вашем рабочем столе.

Но это далеко не всё, на что способен ChatGPT в сочетание с Shortcuts, «развивать» эту концепцию теперь будут сами пользователи.