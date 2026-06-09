ChatGPT из простого чат-бота превратят в «универсального личного помощника»

Новая версия ChatGPT, мол, получит встроенные функции ИИ-агентов. Сервис сможет «из коробки» самостоятельно планировать встречи, бронировать билеты и гостиницы, писать код, создавать тексты и изображения. Управлять задачами на работе и дома тоже в планах.

Особое внимание компания уделяет платформе для программирования Codex, которой уже пользуются более 5 миллионов человек в неделю. В OpenAI считают, что «именно такие практичные инструменты могут оказаться ценнее, чем обычные разговоры с чат-ботом», сообщают СМИ.

Интерфейс ChatGPT на телефонах и компьютерах даже обновлять под новый функционал.