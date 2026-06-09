Опубликовано 09 июня 2026, 08:281 мин.
ChatGPT из простого чат-бота превратят в «универсального личного помощника»Эволюция?
OpenAI планирует кардинально изменить ChatGPT, по данным Financial Times. Так, вместо обычного чат-бота, отвечающего на вопросы, сервис превратится в «супер-приложение» — универсального помощника, который сможет выполнять дела на устройствах за пользователя.
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Новая версия ChatGPT, мол, получит встроенные функции ИИ-агентов. Сервис сможет «из коробки» самостоятельно планировать встречи, бронировать билеты и гостиницы, писать код, создавать тексты и изображения. Управлять задачами на работе и дома тоже в планах.
Особое внимание компания уделяет платформе для программирования Codex, которой уже пользуются более 5 миллионов человек в неделю. В OpenAI считают, что «именно такие практичные инструменты могут оказаться ценнее, чем обычные разговоры с чат-ботом», сообщают СМИ.
Интерфейс ChatGPT на телефонах и компьютерах даже обновлять под новый функционал.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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