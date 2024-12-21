ChatGPT на macOS получил доступ к заметкам на ПК

Опубликовано 21 декабря 2024, 09:451 мин.
ChatGPT на macOS получил доступ к заметкам на ПКИ другим приложениям
OpenAI обновила приложение ChatGPT для macOS, расширив его возможности по чтению контента из большего количества приложений. В последнем обновлении добавлена поддержка Apple Notes, Notion, Quip и нескольких IDE, включая BBEdit, Android Studio и PyCharm. Теперь пользователи могут попросить ChatGPT проанализировать или предоставить предложения по контенту из нескольких приложений «без копирования и вставки».
Обновление также включает в себя дополнительные инструменты для разработчиков, такие как MatLab, Nova и несколько IDE от JetBrains. Он работает с несколькими приложениями одновременно. Пользователи могут контролировать, к каким приложениям ChatGPT может получить доступ и как обрабатываются их данные.
Эта функция доступна для подписчиков ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu.