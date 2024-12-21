ChatGPT на macOS получил доступ к заметкам на ПК

Обновление также включает в себя дополнительные инструменты для разработчиков, такие как MatLab, Nova и несколько IDE от JetBrains. Он работает с несколькими приложениями одновременно. Пользователи могут контролировать, к каким приложениям ChatGPT может получить доступ и как обрабатываются их данные.

Эта функция доступна для подписчиков ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu.