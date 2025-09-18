ChatGPT начал «импровизировать», когда столкнулся с древнегреческой задачей

В эксперименте ChatGPT сначала пытался использовать свои знания и предложил алгебраический подход, который был неизвестен во времена Платона. Модель допускала ошибки и не сразу следовала геометрическому решению, лишь после подсказок исследователей дала корректный результат.

Далее ChatGPT пробовали заставить решить похожие задачи: удвоение прямоугольника и треугольника. Модель сначала упрямо использовала алгебру, иногда делая неточные утверждения, но при дальнейшем направлении всё же приходила к правильным геометрическим решениям.

Исследователи отметили, что ChatGPT действует как «ученик», мол, он комбинирует извлечение знаний из базы данных с импровизацией и адаптацией к новым условиям.