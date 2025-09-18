ChatGPT начал «импровизировать», когда столкнулся с древнегреческой задачей

Опубликовано 18 сентября 2025, 20:101 мин.
ChatGPT начал «импровизировать», когда столкнулся с древнегреческой задачейМатематической
Исследователи проверили ChatGPT на задаче «удвоения квадрата», описанной Платоном около 2400 лет назад. Эта задача учит, что площадь квадрата можно удвоить, но не просто увеличивая длину стороны, а строя новый квадрат на диагонали исходного.
В эксперименте ChatGPT сначала пытался использовать свои знания и предложил алгебраический подход, который был неизвестен во времена Платона. Модель допускала ошибки и не сразу следовала геометрическому решению, лишь после подсказок исследователей дала корректный результат.
Далее ChatGPT пробовали заставить решить похожие задачи: удвоение прямоугольника и треугольника. Модель сначала упрямо использовала алгебру, иногда делая неточные утверждения, но при дальнейшем направлении всё же приходила к правильным геометрическим решениям.
Исследователи отметили, что ChatGPT действует как «ученик», мол, он комбинирует извлечение знаний из базы данных с импровизацией и адаптацией к новым условиям.