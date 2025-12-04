ChatGPT начнёт давать советы по здоровью, опираясь на данные из Apple Health

Журналист MacRumors заметил, что в последней версии приложения ChatGPT для iPhone в коде скрыта иконка приложения. Название файла намекает на возможное соединение данных о пользователе с ChatGPT. Это позволит боту анализировать информацию о физических упражнениях, сне, питании, дыхании и слухе. И получать советы, как сделать любой из показателей лучше.

Иконка внутри кода не гарантирует, что функция появится в ближайшем обновлении, но интеграция, скорее всего, уже разрабатывается или проходит внутреннее тестирование.