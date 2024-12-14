ChatGPT наконец позволит упорядочить чаты с ИИ

В боковой панели вы увидите список ваших проектов. Вы можете создавать новые проекты, задавать названия, добавлять цвета к значкам, включать файлы или инструкции, чтобы направлять ответы ChatGPT. Вы также можете добавить предыдущие чаты в проект для более удобного отслеживания.

Функция ориентирована на людей, которым нужен более организованный способ управления задачами, например, планирование мероприятий или отслеживание домашних дел. В демонстрационном ролике OpenAI показал, как можно использовать «Проекты» для организации обмена подарками для Тайного Санты.

Projects уже доступен для подписчиков ChatGPT Plus, Pro и Teams. Бесплатные пользователи получат доступ в ближайшее время, а пользователи Enterprise и Education — в начале следующего года.