ChatGPT научили читать файлы из Google Drive и Dropbox

ChatGPT выдаёт ответы в удобном виде и сохраняет ссылки на источники. Доступ к документам зависит от прав, установленных в компании. Также появился «режим записи» — он позволяет делать заметки с голосовых встреч и идей. Эта опция доступна для подписчиков ChatGPT Team (от $ 25 в месяц на одного пользователя). Программа автоматически делает расшифровку, добавляя метки времени и важные задачи.

Эти функции, не сложно догадаться, рассчитаны на бизнес-клиентов.