ChatGPT научили запоминать факты вашей жизни, независимо от выбранного чата

Что нового? Пользователи могут явно попросить ChatGPT запоминать конкретные детали от одного чата к другому. ИИ также может автоматически определять и сохранять соответствующую информацию из разговоров.

Пока что эта персонализация доступна ограниченной группе пользователей для тестирования и получения отзывов.

Эта функция делает ChatGPT более полезным и удобным, подстраивая ответы под индивидуальные предпочтения пользователей. Потенциально она создает более «увлекательный и естественный» опыт общения в чате, запоминая прошлые взаимодействия, отмечают эксперты.

Правда, у тех же экспертов хранение личной информации вызывает опасения по поводу конфиденциальности, особенно при 100 миллионах еженедельных пользователей, однако OpenAI уверяет, что пользователи могут контролировать сохраненную информацию, удалять ее или полностью отказаться от использования.

Компания также уточняет, что конфиденциальные данные, такие как пароли, сохраняться не будут.