ChatGPT научился говорить «как человек»: слушает и общается одновременно

ChatGPT теперь может вставлять короткие реплики вроде «угу» или «понял», перебивать его можно, а если задумались, он подождёт. Также система стала лучше различать голос пользователя на фоне шума.

Есть ещё новшество. Если вопрос требует сложных расчётов или поиска в интернете, GPT-Live может передать эту задачу «на подмогу» более мощной модели, а разговор тем временем продолжается.

Пользователи платных тарифов (Go, Plus и Pro) получат полную версию GPT-Live-1, а «бесплатникам» достанется облегчённая версия GPT-Live-1 mini.