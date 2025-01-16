С помощью задач пользователи могут попросить ChatGPT отправлять напоминания, например, уведомлять о приближающемся истечении срока действия паспорта, или предоставлять «ежедневные обновления», например, сводку новостей в определенное время. Эти задачи можно планировать через веб-версию ChatGPT или взаимодействуя с ИИ-ассистентом напрямую через приложение.