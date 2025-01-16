Опубликовано 16 января 2025, 03:451 мин.
ChatGPT научился писать вам первым — с помощью функции «планирования задач»Но платно
OpenAI выпустила новую функцию для своих платных пользователей ChatGPT, позволяющую им устанавливать напоминания и не только. Эта бета-версия функции, называемая «Tasks», теперь доступна пользователям ChatGPT Plus, Team и Pro по всему миру.
С помощью задач пользователи могут попросить ChatGPT отправлять напоминания, например, уведомлять о приближающемся истечении срока действия паспорта, или предоставлять «ежедневные обновления», например, сводку новостей в определенное время. Эти задачи можно планировать через веб-версию ChatGPT или взаимодействуя с ИИ-ассистентом напрямую через приложение.
Это знаменует собой шаг к созданию более независимых систем ИИ, известных как «ИИ-агенты». Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекнул, что к 2025 году ИИ-агенты станут одним из главных направлений компании.