Опубликовано 02 мая 2026, 09:421 мин.
ChatGPT недавно вдруг полюбил гоблинов, и это объяснили«Стиль общения» сыграл
Недавно СМИ заметили странную особенность: ChatGPT слишком часто упоминал гоблинов, троллей и других фантастических существ. Настолько часто, что в GPT-5.5 пришлось добавить специальное правило — не использовать такие слова без явной необходимости. OpenAI объяснила, откуда взялась эта необычная привычка.
© OpenAI
Оказалось, причина в одной из старых настроек стиля общения — так называемой «гиковской». Хотя этот режим использовался не так часто (примерно в одном из 40 ответов), именно он стал причиной большинства упоминаний гоблинов. По данным OpenAI, около двух третей всех случаев использования этого слова пришлись именно на «нердский» стиль, который убрали в прошлом месяце.
При разработке этого режима инженеры случайно «поощряли» использование метафор с участием существ вроде гоблинов, троллей и огров. В результате такие слова стали появляться гораздо чаще, чем ожидалось. С версии GPT-5.2 до GPT-5.4 количество упоминаний гоблинов выросло почти в 40 раз.