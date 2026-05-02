ChatGPT недавно вдруг полюбил гоблинов, и это объяснили

Оказалось, причина в одной из старых настроек стиля общения — так называемой «гиковской». Хотя этот режим использовался не так часто (примерно в одном из 40 ответов), именно он стал причиной большинства упоминаний гоблинов. По данным OpenAI, около двух третей всех случаев использования этого слова пришлись именно на «нердский» стиль, который убрали в прошлом месяце.

При разработке этого режима инженеры случайно «поощряли» использование метафор с участием существ вроде гоблинов, троллей и огров. В результате такие слова стали появляться гораздо чаще, чем ожидалось. С версии GPT-5.2 до GPT-5.4 количество упоминаний гоблинов выросло почти в 40 раз.