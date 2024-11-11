ChatGPT обвалил акции платформы для помощи с домашними заданиями на 99%

Хотя Chegg пыталась разработать собственные ИИ-продукты, ей стало сложно убедить клиентов и инвесторов в своей актуальности в условиях нового рынка, пишут СМИ.

Все больше студентов предпочитают ChatGPT. По данным опроса инвестиционного банка Needham, только 30% студентов планируют использовать Chegg в этом семестре, в то время как 62% предпочитают ChatGPT.