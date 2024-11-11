Опубликовано 11 ноября 2024, 08:151 мин.
ChatGPT обвалил акции платформы для помощи с домашними заданиями на 99%Из последних сил
Chegg, некогда популярная платформа для помощи с домашними заданиями и аренды учебников, борется за выживание, поскольку рост популярности ChatGPT привел к резкому спаду этой сферы бизнеса. Акции компании упали на 99% с пика в 2021 году, что уничтожило $ 14,5 миллиардов рыночной стоимости. Chegg также потеряла полмиллиона подписчиков — многие студенты предпочитают бесплатные и быстрые ответы от ChatGPT.
Хотя Chegg пыталась разработать собственные ИИ-продукты, ей стало сложно убедить клиентов и инвесторов в своей актуальности в условиях нового рынка, пишут СМИ.
Все больше студентов предпочитают ChatGPT. По данным опроса инвестиционного банка Needham, только 30% студентов планируют использовать Chegg в этом семестре, в то время как 62% предпочитают ChatGPT.