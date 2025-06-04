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Опубликовано 04 июня 2025, 22:09
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ChatGPT оказался неплохим учителем иностранных языков, но есть нюанс

ChatGPT помогает изучать языки, но нужен критический подход
Новые исследования Университета Помпеу Фабра (UPF) показывают, что ChatGPT может быть полезным инструментом при изучении иностранных языков, но студенты должны использовать его осознанно и с критическим мышлением.
ChatGPT оказался неплохим учителем иностранных языков, но есть нюанс

© Ferra.ru

В исследовании изучалось, как 10 китайских студентов используют ChatGPT для изучения испанского языка. Анализ 370 запросов показал, что ChatGPT помогает лучше понимать лексику, чтение и письмо. Однако большинство студентов принимают первые ответы без уточняющих вопросов, что может привести к недопониманию или ошибкам.

Большинство запросов касались словарного запаса (36%), чтения (27%) и письма (26%). Вопросов по грамматике и устной речи было значительно меньше. Это может быть связано как с особенностями преподавания испанского в Китае, так и с ограничениями версии ChatGPT 3.5, которая лучше работает с текстами, чем с устной речью, пишут учёные.

Исследователи рекомендуют преподавателям помогать студентам формулировать более точные запросы и развивать умение анализировать ответы.