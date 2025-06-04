ChatGPT оказался неплохим учителем иностранных языков, но есть нюанс

В исследовании изучалось, как 10 китайских студентов используют ChatGPT для изучения испанского языка. Анализ 370 запросов показал, что ChatGPT помогает лучше понимать лексику, чтение и письмо. Однако большинство студентов принимают первые ответы без уточняющих вопросов, что может привести к недопониманию или ошибкам.

Большинство запросов касались словарного запаса (36%), чтения (27%) и письма (26%). Вопросов по грамматике и устной речи было значительно меньше. Это может быть связано как с особенностями преподавания испанского в Китае, так и с ограничениями версии ChatGPT 3.5, которая лучше работает с текстами, чем с устной речью, пишут учёные.

Исследователи рекомендуют преподавателям помогать студентам формулировать более точные запросы и развивать умение анализировать ответы.