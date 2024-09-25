ChatGPT ответил на смелые прогнозы инвестора в своих создателей

Хосла, который вложил 50 миллионов долларов в OpenAI в 2019 году, видит в ИИ огромный потенциал для преобразования общества: он уверен, что ИИ расширит возможности людей, улучшит здравоохранение и даже сократит рабочую неделю до трех дней. Кроме того, он упомянул возможные дистопические риски, но минимизировал их, призывая не отставать в гонке ИИ.

Однако ChatGPT не разделил этот оптимизм полностью. Хотя модель соглашается с Хослой в том, что ИИ способен кардинально изменить такие сферы, как здравоохранение и образование, она считает некоторые прогнозы чрезмерно оптимистичными — особенно утверждение, что ИИ сможет выполнять 80% задач в 80% профессий в ближайшие 25 лет. Кроме того, ChatGPT предупреждает, что Хосла недооценивает такие риски, как этические дилеммы, неправильное использование технологий и углубление неравенства, указывая, что эссе упрощает многие вызовы, связанные с ИИ.

В конечном итоге ChatGPT призывает к взвешенному подходу, который сочетает инновации с осторожностью.