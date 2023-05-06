ChatGPT перестал обучаться на ваших данных

Это решение принято в ответ на отзывы клиентов и опасения по поводу конфиденциальности. Альтман заявил: «люди явно хотят, чтобы мы не тренировались на их данных, поэтому мы изменили наши планы: Мы не будем этого делать».

Хотя новая политика распространяется на данные клиентов, доступ к которым осуществляется через API-сервисы OpenAI, она не распространяется на данные из других источников. Например, текст, введенный в чат-бот OpenAI ChatGPT, по-прежнему может использоваться в учебных целях.