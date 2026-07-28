ChatGPT перестал подражать стилям известных писателей

Причина в судебных исках. СМИ напоминают, что с 2023 года несколько судятся с OpenAI, потому она использовала их книги для обучения нейросетей без разрешения.

Издания также (со ссылкой на исследования) отмечают, что не все крупные LLM «одинаково обрабатывают такие запросы на имитацию стиля». Так, модель Google Gemini не имеет проблем с копированием стиля, в то время как модели Perplexity «последовательно отказывались от таких запросов».