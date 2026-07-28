ChatGPT перестал подражать стилям известных писателей

Опубликовано 28 июля 2026, 17:101 мин.
ChatGPT перестал подражать стилям известных писателейИ вот почему
OpenAI изменила работу ChatGPT. Теперь, если попросить его написать текст, например, «в стиле Стивена Кинга», он не будет копировать манеру писателя. Он предложит вариант, который лишь учитывает «общие черты» его стиля.
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Причина в судебных исках. СМИ напоминают, что с 2023 года несколько судятся с OpenAI, потому она использовала их книги для обучения нейросетей без разрешения.
Издания также (со ссылкой на исследования) отмечают, что не все крупные LLM «одинаково обрабатывают такие запросы на имитацию стиля». Так, модель Google Gemini не имеет проблем с копированием стиля, в то время как модели Perplexity «последовательно отказывались от таких запросов».
Источник:cryptobriefing
Автор:Максим Многословный
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