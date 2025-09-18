Приложения
Опубликовано 18 сентября 2025, 23:15
1 мин.

ChatGPT перестанет общаться с подростками о суициде

Сэм Альтман сказал
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания вводит новые правила для защиты подростков, использующих ChatGPT. Теперь сервис будет избегать разговоров о самоубийстве с пользователями младше 18 лет.
ChatGPT перестанет общаться с подростками о суициде

© Ferra.ru

Альтман отметил, что компания создаёт систему для определения возраста по стилю общения. Если есть сомнения, ChatGPT будет работать в «детском режиме». В некоторых странах может потребоваться подтверждение возраста через документы.

Если подросток выскажет мысли о самоубийстве, OpenAI планирует связываться с его родителями, а в случае угрозы жизни — с властями.

Решение объявили накануне слушаний в Сенате США о рисках чат-ботов для подростков. На заседании выступили родители детей, погибших после общения с ИИ. Один из них, Мэттью Рейн, рассказал, что его сын Адам покончил с собой после долгих разговоров с ChatGPT.

Любите себя.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ChatGPT
,
#планы