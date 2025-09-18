ChatGPT перестанет общаться с подростками о суициде

Альтман отметил, что компания создаёт систему для определения возраста по стилю общения. Если есть сомнения, ChatGPT будет работать в «детском режиме». В некоторых странах может потребоваться подтверждение возраста через документы.

Если подросток выскажет мысли о самоубийстве, OpenAI планирует связываться с его родителями, а в случае угрозы жизни — с властями.

Решение объявили накануне слушаний в Сенате США о рисках чат-ботов для подростков. На заседании выступили родители детей, погибших после общения с ИИ. Один из них, Мэттью Рейн, рассказал, что его сын Адам покончил с собой после долгих разговоров с ChatGPT.

