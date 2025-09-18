ChatGPT перестанет общаться с подростками о суициде

Опубликовано 18 сентября 2025, 23:151 мин.
ChatGPT перестанет общаться с подростками о суицидеСэм Альтман сказал
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания вводит новые правила для защиты подростков, использующих ChatGPT. Теперь сервис будет избегать разговоров о самоубийстве с пользователями младше 18 лет.
Альтман отметил, что компания создаёт систему для определения возраста по стилю общения. Если есть сомнения, ChatGPT будет работать в «детском режиме». В некоторых странах может потребоваться подтверждение возраста через документы.
Если подросток выскажет мысли о самоубийстве, OpenAI планирует связываться с его родителями, а в случае угрозы жизни — с властями.
Решение объявили накануне слушаний в Сенате США о рисках чат-ботов для подростков. На заседании выступили родители детей, погибших после общения с ИИ. Один из них, Мэттью Рейн, рассказал, что его сын Адам покончил с собой после долгих разговоров с ChatGPT.
