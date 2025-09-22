ChatGPT плохо справился с краткими пересказами научных статей

Опубликовано 22 сентября 2025, 11:151 мин.
ChatGPT плохо справился с краткими пересказами научных статейЖурналисты AAAS выяснили
Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) в течение года проверяла, может ли ChatGPT помогать журналистам писать короткие пересказы научных исследований. Спойлер: нет.
С декабря 2023 по декабрь 2024 года команда AAAS выбрала 64 научные работы и попросила ChatGPT сделать по ним краткие обзоры. Для проверки использовались разные промты, а тексты сравнивали с материалами, подготовленными профессиональными журналистами.
Результат оказался слабым. Хотя ChatGPT умел копировать структуру таких заметок, его пересказы часто упрощали или искажали факты, путали причину и следствие, забывали о важных деталях и иногда чрезмерно «раздували» значимость открытий.
Оценки журналистов тоже были низкими: в среднем около 2 баллов из 5 за точность и интересность текста. Только один пересказ получил максимальный балл.