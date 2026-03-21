21 марта 2026
ChatGPT, похоже, превратится в суперприложение со «всем и сразу»Браузер и редактор кода — под одной крышей
По данным СМИ, OpenAI готовит масштабное объединение своих сервисов. Компания работает над новым десктопным приложением, что совместит в себе и ChatGPT, и браузер Atlas и платформу для программистов Codex.
© OpenAI
Сейчас экосистема OpenAI разрознена: одно приложение — для общения с нейросетью, другое — для кода, третье — для работы в интернете.
Если это пойдет в релиз, то ChatGPT перестанет быть просто чат-ботом. Он станет полноценной рабочей платформой.
Пока неизвестно, когда именно выйдет обновлённая версия, но такая идея не нова. Тот же Маск уже давно грезит о создании суперприложения на базе X, пока получается сомнительно, но амбиций не занимать.