ChatGPT получил нативное приложение для Linux

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Теперь и пользователи Linux могут установить официальное приложение ChatGPT на свои устройства. Ранее у ПО была поддержка iOS, iPadOS, macOS, Android и Windows, не считая браузерную версию, что работает везде (где есть браузер).