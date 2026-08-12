Приложения
Опубликовано 12 августа 2026, 20:03
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ChatGPT получил нативное приложение для Linux

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Теперь и пользователи Linux могут установить официальное приложение ChatGPT на свои устройства. Ранее у ПО была поддержка iOS, iPadOS, macOS, Android и Windows, не считая браузерную версию, что работает везде (где есть браузер).
ChatGPT получил нативное приложение для Linux

© OpenAI

Во вторник OpenAI представила «предварительную» версию приложения ChatGPT для Linux. Вместе с базовым ChatGPT пользователи получат доступ к версиям ChatGPT Work и Codex.

Приложение официально будет работать на нескольких популярных версиях Linux, включая Ubuntu 24.04 и 26.04 LTS, Debian 13, а также Fedora 43 и 44. «Форки» соответствующих версий тоже получат поддержку.

Полноценный релиз будет. Когда-нибудь.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#LINUX
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#ChatGPT
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