ChatGPT получил специальную версию для учителей

Опубликовано 21 ноября 2025, 08:401 мин.
ChatGPT получил специальную версию для учителейChatGPT for Teachers
OpenAI представила ChatGPT for Teachers, созданную специально для педагогов. Этот набор инструментов помогает учителям готовить учебные материалы и «безопасно» работать с данными учеников.
© OpenAI
OpenAI обещает, что доступ к ChatGPT for Teachers будет бесплатным до июня 2027 года. А дальше, видимо, придется платить.
Сервис рассчитан на педагогов, работающих со школьниками начальной и средней школы. Для университетов существует отдельная версия — ChatGPT Edu.
Эксперты, однако, жалуются, что учителя уже сталкиваются с тем, что ученики меньше вовлечены в учёбу. Некоторые исследования показывают, мол, чрезмерная опора на ИИ снижает «навыки критического мышления и делает людей зависимыми от промтов».