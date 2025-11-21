ChatGPT получил специальную версию для учителей

OpenAI обещает, что доступ к ChatGPT for Teachers будет бесплатным до июня 2027 года. А дальше, видимо, придется платить.

Сервис рассчитан на педагогов, работающих со школьниками начальной и средней школы. Для университетов существует отдельная версия — ChatGPT Edu.

Эксперты, однако, жалуются, что учителя уже сталкиваются с тем, что ученики меньше вовлечены в учёбу. Некоторые исследования показывают, мол, чрезмерная опора на ИИ снижает «навыки критического мышления и делает людей зависимыми от промтов».