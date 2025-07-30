Опубликовано 30 июля 2025, 16:211 мин.
ChatGPT получит «Режим обучения» — помочь студентам учиться, а не списыватьГоловой пора думать
Искусственный интеллект всё чаще обвиняют в росте списывания в школах и вузах. Особенно это касается генерации текстов — студенты просто копируют готовые ответы из чат-ботов. Теперь OpenAI, разработчик ChatGPT, представила новую функцию, дабы помочь студентам действительно учиться.
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Функция называется «Режим обучения» (Study Mode). Она уже доступна для всех пользователей ChatGPT с аккаунтами Free, Plus, Pro и Team. В ближайшие недели её получат и пользователи учебной версии — ChatGPT Edu.
В отличие от обычной выдачи готового ответа, «Режим обучения» предлагает работу над задачами шаг за шагом, с вопросами и подсказками, которые помогают понять тему глубже. По словам OpenAI, бот будет подстраиваться под уровень ученика.
Вопрос остаётся открытым — будут ли студенты действительно использовать этот режим.