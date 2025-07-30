Функция называется «Режим обучения» (Study Mode). Она уже доступна для всех пользователей ChatGPT с аккаунтами Free, Plus, Pro и Team. В ближайшие недели её получат и пользователи учебной версии — ChatGPT Edu.

В отличие от обычной выдачи готового ответа, «Режим обучения» предлагает работу над задачами шаг за шагом, с вопросами и подсказками, которые помогают понять тему глубже. По словам OpenAI, бот будет подстраиваться под уровень ученика.

Вопрос остаётся открытым — будут ли студенты действительно использовать этот режим.