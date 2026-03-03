ChatGPT потерял позиции в App Store из-за сотрудничества с Минобороны США

Напомним, OpenAI заключила контракт на развертывание своих моделей ИИ в секретных облачных сетях Министерства. Сделка была заключена в сжатые сроки после того, как администрация президента Трампа расторгла отношения с главным конкурентом — Anthropic, объявив её «риском для цепочки поставок». Как пишут СМИ всё из-за «разногласий по этическим ограничениям».

В соцсетях после этого даже появился хэштег «Cancel ChatGPT». Пользователи начали активнее интересоваться альтернативами. Сама Anthropic подчёркивает, что её технологии «не предназначены для внутренней слежки и создания автономного оружия».