ChatGPT потерял позиции в App Store из-за сотрудничества с Минобороны США

Опубликовано 03 марта 2026, 13:341 мин.
ChatGPT потерял позиции в App Store из-за сотрудничества с Минобороны СШАClaude обошёл ChatGPT
Приложение Claude компании Anthropic неожиданно заняло первое место среди бесплатных приложений в американском App Store, обойдя ChatGPT. Резкий рост загрузок произошёл вскоре после обсуждений в СМИ о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США.
© OpenAI
Напомним, OpenAI заключила контракт на развертывание своих моделей ИИ в секретных облачных сетях Министерства. Сделка была заключена в сжатые сроки после того, как администрация президента Трампа расторгла отношения с главным конкурентом — Anthropic, объявив её «риском для цепочки поставок». Как пишут СМИ всё из-за «разногласий по этическим ограничениям».
В соцсетях после этого даже появился хэштег «Cancel ChatGPT». Пользователи начали активнее интересоваться альтернативами. Сама Anthropic подчёркивает, что её технологии «не предназначены для внутренней слежки и создания автономного оружия».