ChatGPT разрешили генерировать эротику

Новая политика гласит, что ChatGPT может генерировать эротику или жестокость, но только в соответствующих контекстах, таких как исторические, научные, новостные или творческие дискуссии. По-прежнему запрещено экстремальное насилие, «насильный контент» и все, что связано с несовершеннолетними. «Более широкие правила использования OpenAI» также остаются в силе, пишут СМИ, якобы гарантируя, что инструменты ИИ «не будут использоваться не по назначению».

Это изменение произошло после того, как пользователи призвали создать «взрослый режим», чтобы обеспечить большую гибкость, особенно для правоохранительных органов, юристов и медиков, которым необходимо анализировать деликатные темы. Хотя конкретного «режима» не существует, OpenAI скорректировал свои правила, сделав их более свободными в рамках установленных рекомендаций.