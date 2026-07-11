ChatGPT с новым расширением для Chrome увидит содержимое открытого сайта

Опубликовано 11 июля 2026, 07:501 мин.
ChatGPT с новым расширением для Chrome увидит содержимое открытого сайтаИИ поймет, что человек читает в браузере
OpenAI выпустила расширение для браузера Google Chrome. Оно позволяет ChatGPT «видеть» содержимое открытой страницы.
© ChatGPT
С помощью расширения можно попросить ИИ кратко пересказать длинную статью, объяснить сложный термин, перевести фрагмент на другой язык и т. д. Также доступны «более сложные задачи», хвалится разработчик ChatGPT.
У Gemini есть похожие возможности, но у Google ИИ при этом работает одновременно с несколькими вкладками, до 10. Он также может собирать информацию с разных страниц и подключаться к Gmail, календарю и другим сервисам компании.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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