Однако компания пояснила, что такое поведение не было намеренной функцией. По словам OpenAI, ошибка возникала, когда ИИ пытался ответить на запрос, который не отправлялся корректно или не отображался. Такое поведение не свидетельствовало о появлении новых возможностей или даже разумности, а было багом.

Ошибка была исправлена — ChatGPT больше не будет инициировать разговоры без участия пользователя (по крайней мере пока).