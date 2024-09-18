Опубликовано 18 сентября 2024, 17:171 мин.
ChatGPT сам написал человеку — жуткий баг или новая фичаВсё же баг
OpenAI устранила недавнюю ошибку, из-за которой ChatGPT отправлял пользователям незапрашиваемые сообщения, что вызвало у некоторых беспокойство. 15 сентября пользователи сообщили, что ChatGPT начинал разговоры самостоятельно, спрашивая о личных деталях, таких как впечатления в школе или новости о здоровье. На скриншотах, опубликованных на сабреддите ChatGPT, видно, как ИИ начинает неожиданный диалог, что дало повод предположить, что это часть новой функции.
Однако компания пояснила, что такое поведение не было намеренной функцией. По словам OpenAI, ошибка возникала, когда ИИ пытался ответить на запрос, который не отправлялся корректно или не отображался. Такое поведение не свидетельствовало о появлении новых возможностей или даже разумности, а было багом.
Ошибка была исправлена — ChatGPT больше не будет инициировать разговоры без участия пользователя (по крайней мере пока).