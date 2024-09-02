ChatGPT стал свидетелем в крупном судебном процессе по авторскому праву

Опубликовано 02 сентября 2024, 05:151 мин.
ChatGPT стал свидетелем в крупном судебном процессе по авторскому правуOpenAI защищает ChatGPT
OpenAI выбрала ChatGPT как центральную фигуру в своей защите от иска об авторских правах, поданного известными авторами, включая Майкла Чабона и Сару Сильверман. Иск, поданный в Северный округ Калифорнии, обвиняет OpenAI в нарушении законов об авторском праве путем использования миллионов книг для обучения своих моделей искусственного интеллекта.
OpenAI включила в свой судебный иск аналогию, созданную ИИ, чтобы продемонстрировать способность ChatGPT создавать оригинальный контент. Аналогия сравнивала дизайн федерального здания Филлипа Бертона с юридическим принципом «stare decisis», демонстрируя, по мнению компании, способность модели к «творческому синтезу», а не простому копированию.
Команда юристов OpenAI утверждает, что даже если в обучении использовались материалы, защищенные авторским правом, компания «защищена доктриной добросовестного использования». Они утверждают, что цель ChatGPT — генерировать совершенно новый материал, что является «фундаментальным аспектом обучения на основе существующих работ».