ChatGPT стал свидетелем в крупном судебном процессе по авторскому праву

OpenAI включила в свой судебный иск аналогию, созданную ИИ, чтобы продемонстрировать способность ChatGPT создавать оригинальный контент. Аналогия сравнивала дизайн федерального здания Филлипа Бертона с юридическим принципом «stare decisis», демонстрируя, по мнению компании, способность модели к «творческому синтезу», а не простому копированию.

Команда юристов OpenAI утверждает, что даже если в обучении использовались материалы, защищенные авторским правом, компания «защищена доктриной добросовестного использования». Они утверждают, что цель ChatGPT — генерировать совершенно новый материал, что является «фундаментальным аспектом обучения на основе существующих работ».