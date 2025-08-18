На панели GPT Dashboard у некоторых появилась новая кнопка Try Go, доступ к которой пока скрыт. При выборе этой опции пользователю предлагается оплатить минимум $4. Ранее стоимость и доступность ограничивались Индией, но теперь цены указаны в долларах ($4), евро (4€) и фунтах стерлингов (3,50£).

Кроме того, в веб-версии ChatGPT добавили новую настройку «скорость речи» для голосового режима. С помощью ползунка можно выбрать, как быстро ChatGPT будет говорить — от 0,5x до 2x обычной скорости.