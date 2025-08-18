Опубликовано 18 августа 2025, 20:151 мин.
ChatGPT станет ещё дешевле — в Сети нашли намёки на подписку за $4И выйдет во многих странах
OpenAI готовит более дешёвый план ChatGPT Go, который, как ожидалось, изначально должен был быть доступен только в отдельных странах вроде Индии. Но новые данные показывают, что его могут запустить почти повсеместно.
На панели GPT Dashboard у некоторых появилась новая кнопка Try Go, доступ к которой пока скрыт. При выборе этой опции пользователю предлагается оплатить минимум $4. Ранее стоимость и доступность ограничивались Индией, но теперь цены указаны в долларах ($4), евро (4€) и фунтах стерлингов (3,50£).
Кроме того, в веб-версии ChatGPT добавили новую настройку «скорость речи» для голосового режима. С помощью ползунка можно выбрать, как быстро ChatGPT будет говорить — от 0,5x до 2x обычной скорости.