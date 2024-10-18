ChatGPT теперь доступен для Windows, но с ограничениями

Как и в версии для Mac, приложение для Windows позволяет пользователям загружать файлы и фотографии для анализа. Оно также предоставляет доступ к модели o1 от той же OpenAI, которая «рассуждает» перед тем, как выдать вам информацию. Однако некоторые функции, такие как расширенный голосовой режим, ещё не завезли.

После обнаружения уязвимости безопасности в приложении для Mac, OpenAI внедрила меры для шифрования локально хранимых данных. OpenAI заявила о планах сделать приложения доступным для всех пользователей позже в этом году.