ChatGPT теперь доступен для Windows, но с ограничениями

Опубликовано 18 октября 2024, 18:211 мин.
ChatGPT теперь доступен для Windows, но с ограничениямиНужно заплатить
OpenAI официально выпустила приложение ChatGPT для Windows, хотя в настоящее время оно доступно только для платных подписчиков. Приложение можно загрузить из магазина Microsoft Store, оно предлагает отдельное окно для взаимодействия с чат-ботом. Есть и горячая клавиша с доступом — Alt + Space.
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Как и в версии для Mac, приложение для Windows позволяет пользователям загружать файлы и фотографии для анализа. Оно также предоставляет доступ к модели o1 от той же OpenAI, которая «рассуждает» перед тем, как выдать вам информацию. Однако некоторые функции, такие как расширенный голосовой режим, ещё не завезли.
После обнаружения уязвимости безопасности в приложении для Mac, OpenAI внедрила меры для шифрования локально хранимых данных. OpenAI заявила о планах сделать приложения доступным для всех пользователей позже в этом году.