ChatGPT теперь пользуются 400 миллионов людей в неделю

Опубликовано 21 февраля 2025, 07:071 мин.
ChatGPT теперь пользуются 400 миллионов людей в неделюРост продолжается
OpenAI насчитала 400 миллионов человек, использующих ChatGPT каждую неделю, что значительно больше, чем 300 миллионов в декабре 2024 года. Хотя компания не сообщает, сколько пользователей платят за премиум-функции, ее услуги, ориентированные на бизнес, растут достаточно быстро.
В корпоративной версии ChatGPT сейчас 2 миллиона платящих пользователей, что вдвое больше, чем в сентябре 2024 года. Инструменты для разработчиков OpenAI также получают больше трафика, их использование удвоилось за последние шесть месяцев.
Компания решила похвалиться вскоре после того, как китайская DeepSeek запустила свою модель-конкурента и приложение-ассистент. Делясь этими данными, OpenAI, возможно, хочет показать инвесторам, что сбрасывать её со счетов не стоит.