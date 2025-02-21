ChatGPT теперь пользуются 400 миллионов людей в неделю

В корпоративной версии ChatGPT сейчас 2 миллиона платящих пользователей, что вдвое больше, чем в сентябре 2024 года. Инструменты для разработчиков OpenAI также получают больше трафика, их использование удвоилось за последние шесть месяцев.

Компания решила похвалиться вскоре после того, как китайская DeepSeek запустила свою модель-конкурента и приложение-ассистент. Делясь этими данными, OpenAI, возможно, хочет показать инвесторам, что сбрасывать её со счетов не стоит.