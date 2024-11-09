ChatGPT «упал» и потянул за собой Siri в iPhone. Минусы интеграции ИИ

Бета-обновление позволило пользователям взаимодействовать с ChatGPT напрямую через интерфейс Siri. Однако из-за сбоя эта была функция временно недоступна для пользователей iPhone, iPad и Mac, тестирующих последнюю версию ПО.

По заявлению OpenAI, компания установила причину проблемы и устранила её.

Интересно, что iOS 18.2 позволяет взаимодействовать с ChatGPT через Siri бесплатно и без учетной записи OpenAI, а также предоставляет возможность подключить ChatGPT Plus для использования платных функций прямо из настроек iOS.