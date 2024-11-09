ChatGPT «упал» и потянул за собой Siri в iPhone. Минусы интеграции ИИ

Опубликовано 09 ноября 2024, 23:201 мин.
ChatGPT «упал» и потянул за собой Siri в iPhone. Минусы интеграции ИИВ бета-версии iOS 18.2
Популярный чат-бот OpenAI, ChatGPT, вышел из строя в пятницу вечером, оставив пользователей по всему миру без доступа к платформе. Сбой также нарушил интеграцию с Siri в бета-версии iOS 18.2, где Apple недавно представила новые функции Apple Intelligence.
© Apple
Бета-обновление позволило пользователям взаимодействовать с ChatGPT напрямую через интерфейс Siri. Однако из-за сбоя эта была функция временно недоступна для пользователей iPhone, iPad и Mac, тестирующих последнюю версию ПО.
По заявлению OpenAI, компания установила причину проблемы и устранила её.
Интересно, что iOS 18.2 позволяет взаимодействовать с ChatGPT через Siri бесплатно и без учетной записи OpenAI, а также предоставляет возможность подключить ChatGPT Plus для использования платных функций прямо из настроек iOS.