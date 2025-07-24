ChatGPT уже заменил ⅙ запросов к поисковикам, эксперты намекнули на конец эры Google

Сейчас ChatGPT обрабатывает 2,5 миллиарда запросов в день, из них 330 миллионов — в США, пишут СМИ. Для сравнения, Google получает около 14−16 миллиардов поисковых запросов ежедневно. Это значит, что за меньше чем два года ChatGPT достиг объема, равного примерно одной шестой части от Google.

Для многих «гуглить» — это привычка номер один, но ИИ уже меняет поисковые привычки. Люди все чаще используют чат-боты, чтобы получить готовые ответы вместо обычного списка ссылок. Google, конечно, отвечает на это. Так, недавно компания внедрила собственные ИИ-инструменты, но всё равно рискует потерять пользователей и рекламные доходы, которые в прошлом году составили $ 175 миллиардов.

Как пишут эксперты, мир стоит на пороге «больших изменений» в Интернете, доминирование Google впервые за долгое время серьёзно под угрозой.