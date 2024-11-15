ChatGPT в macOS получил доступ к сторонним приложениям

На демонстрации ChatGPT смог прочитать контент из проекта Xcode и предложить улучшения кода без необходимости вручную копировать и вставлять текст. ИИ также может работать с контентом нескольких приложений одновременно.

Новая функция доступна исключительно для подписчиков ChatGPT Plus и Team на macOS, с планами расширить доступ для пользователей Enterprise и Education в ближайшие недели. Для обеспечения конфиденциальности пользователи могут контролировать, когда и с какими приложениями ChatGPT может взаимодействовать.