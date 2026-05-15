В своей статье для Gizmodo Новак пишет, что ChatGPT взял его старый номер телефона и адрес из PDF-файла с запросом в Федеральную торговую комиссию США, сделанного ещё в 2016 году. Бот сам нашёл этот документ и выдал данные без колебаний.

Другие чат-боты вели себя по-разному. Grok, Claude, Perplexity и Gemini отказались выдавать телефон. Gemini предложила вместо этого публичную рабочую и личную электронную почту журналиста. А Perplexity, хоть и скрыла адрес электронной почты, спокойно назвала его логин в мессенджере.