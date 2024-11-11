ChatGPT заблокировал более 250 000 запросов на создание дипфейков к выборам США

OpenAI внедрила защитные меры, благодаря которым ChatGPT отказывался обрабатывать запросы на создание изображений с реальными людьми, особенно с политическими деятелями, чтобы «бороться с дезинформацией».

Готовясь к выборам в США, OpenAI, по словам пресс-службы, приняла многосоставную стратегию для предотвращения «злоупотреблений» ChatGPT и DALL-E. Например, ChatGPT перенаправил более миллиона пользователей на сайт CanIVote.org для получения достоверной информации о голосовании. В день выборов и на следующий день чат-бот сгенерировал более 2 миллионов ответов, направляя пользователей на «проверенные источники», такие как Associated Press и Reuters.