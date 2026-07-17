Приложения
Опубликовано 17 июля 2026, 12:37
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Чаты, файлы и картинки: ChatGPT научился искать всё в одном месте

Теперь не нужно листать бесконечную историю переписок
OpenAI обновила поиск в своём чатботе ChatGPT. Раньше боковая панель находила только старые диалоги, а загруженные документы, изображения и целые проекты оставались недоступными для поиска. Теперь это исправлено.
Чаты, файлы и картинки: ChatGPT научился искать всё в одном месте

© OpenAI

Обновленная функция работает на всех платформах, в веб-версии, на iPhone и Android. И доступна даже бесплатным пользователям.

Можно отфильтровать результаты, чтобы показывались, например, только картинки или только файлы из определённого проекта. Найдя нужное, можно сразу перейти к тому чату, документу или изображению.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#поиск
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#обновление
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#ChatGPT
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