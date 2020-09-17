Чеченский «инстаграм» не работает уже четыре дня

Люди жалуются на Mylistory в отзывах Google Play и AppStore с понедельника. В приложении не запускаются ни лента событий, ни страница пользователя. Невозможно также отправить сообщение.

Mylistory разработали чеченские программисты. Сам Кадыров говорил, что новая соцсеть «ни в чём не уступает заморским». К ноябрю 2019 года аккаунт главы Чечни набрал 83 300 подписчиков. В Mylistory также есть страницы других представителей руководства республики, Тимати, Николая Баскова и др.

Это не первый раз, когда приложение переставало работать. В апреле разработчик Mylistory сообщил, что соцсеть временно приостановит свою работу из-за коронавируса. Через несколько дней она восстановилась.