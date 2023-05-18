Чего не стоит делать при общении в мессенджерах

В интервью агентству «Прайм» Степанов подчеркнул необходимость ответственного обращения с персональными данными для сохранения спокойствия при общении в сети.

Для защиты частной жизни Степанов рекомендовал использовать имя пользователя вместо раскрытия полного имени. Он настоятельно рекомендовал не раскрывать конфиденциальные документы, такие как паспорта, лицензии или данные банковских карт. Кроме того, следует с осторожностью относиться к личным фотографиям и видео, поскольку они могут быть использованы мошенниками.

Степанов отметил, что сообщения, отправленные через популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, хранятся на серверах неограниченное время, так что мошенники всегда могут к ним «обратиться».

Соблюдая эти меры предосторожности, пользователи могут лучше защитить свою личную информацию.