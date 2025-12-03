Челябинские учёные создали «цифромобиль»

Транспорт ежедневно испытывает вибрации и нагрузки — особенно тяжело грузовикам. Со временем металл теряет прочность, появляются трещины, и конструкции выходят из строя. Раньше такие расчёты были экспериментальными и давали неточные результаты, объяснил руководитель проекта Алексей Ерпалов.

Новинка учёных — «цифромобиль», электронная модель автомобиля, где тестируются узлы и агрегаты под разными нагрузками. Это позволяет упростить бесконечные реальные испытания и повысить точность расчётов.

Для обучения нейросетей исследователи установили датчики на реальный грузовик, собрали данные о движении по разным трассам и сгенерировали синтетические записи. Они учитывают процесс износа конструкции и позволяют моделировать долговечность на длительные периоды.

Разработка актуальна как для наземного транспорта, так и для авиации.