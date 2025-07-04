«Челюсти» впервые покажут в формате 4DX к 50-летию фильма

Все эти форматы подарят зрителям эффект «полного погружения»: большой экран, отличное качество изображения и звука, который «идеально дополняет легендарную музыку Джона Уильямса». Особое внимание стоит уделить показам в 4DX и D-Box — здесь кресла будут двигаться и вибрировать в такт сценам, а в 4DX добавят даже эффекты окружающей среды.

Хотя не обольют водой зрителей, можно почувствовать, как будто морской бриз с Амити-Айленда окутывает, когда акула приближается к жертве.